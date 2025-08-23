Doze migrantes desaparecidos após saltarem de embarcação perto de Cabrera
Doze migrantes que viajavam numa embarcação artesanal continuam desaparecidos depois de, segundo testemunhos de ocupantes resgatados, se terem atirado ao mar quando a embarcação navegava a 36 milhas náuticas a sudoeste de Cabrera, aproximadamente a 60 quilómetros da costa.
A delegação do Governo nas ilhas Baleares informou hoje que na sexta-feira foram resgatados 14 migrantes de origem magrebina que viajavam na mesma embarcação, em que, segundo testemunhos viajavam 26 pessoas.
De acordo com os resgatados, 12 dos ocupantes saltaram para a água, sendo que até ao momento o seu paradeiro é desconhecido.
Envolvidos nas operações de busca estão o Serviço Marítimo da Guarda Civil com a patrulha Río Gallego, um helicóptero CUCO e efetivos da Salvamento Marítimo. As tarefas de rastreamento continuam sob a coordenação conjunta do Serviço Marítimo Provincial da Guarda Civil e Salvamento Marítimo.
Por outro lado, as equipas de resgate continuam à procura de três migrantes de origem subsaariana que desapareceram na última quarta-feira após o naufrágio de uma embarcação a cerca de quatro milhas ao sul de Maiorca. Em consequência do naufrágio, um homem perdeu a vida e outro, de 30 anos, ficou gravemente ferido.
Durante este ano, 256 embarcações chegaram de forma ilegal à costa das ilhas Baleares, transportando 4.819 migrantes, segundo o balanço da agência espanhola EFE com base nos dados da delegação do Governo nas Baleares.
Durante 2024, 5.882 migrantes chegaram ao arquipélago por via marítima, de acordo com o relatório anual de Segurança Nacional do Ministério do Interior.
Sobre este acontecimento, a presidente do Governo das ilhas Baleares, Marga Prohens, escreveu hoje na rede social X (antigo Twitter): "Continua o drama humanitário na nossa costa; novo barco e doze pessoas desaparecidas no mar".
Prohens ofereceu à Guarda Civil e Salvamento Marítimo os meios da comunidade autónoma para encontrar estas pessoas.
"Embora nos ameacem e nos insultem, esta é a realidade que o Governo ainda nega", acrescentou Prohens, que reiterou o seu pedido a Pedro Sánchez para que empreenda "uma mudança drástica na política migratória" para travar a saída de barcos de pesca da Argélia para as ilhas Baleares.