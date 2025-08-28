Sobe para 19 o número de mortos nos ataques russos em Kiev

Pelo menos 19 pessoas, incluindo quatro crianças, morreram na sequência da vaga de ataques russos que visaram a capital ucraniana, Kiev, durante a noite passada, indicou hoje um novo balanço das autoridades locais.

Um balanço anterior dos ataques dava conta de 17 mortos e de quase 50 feridos.

Os ataques, que envolveram mísseis e drones, danificaram cerca de uma centena de edifícios na capital ucraniana, incluindo as instalações da embaixada da União Europeia (UE) e do British Council.

O governador de Kiev, Timur Tkachenko, indicou numa mensagem divulgada na plataforma Telegram que cerca de dez pessoas continuam debaixo dos escombros.

No total, a Rússia lançou 598 drones e 31 mísseis de diferentes tipos em todo o país, de acordo com a Força Aérea da Ucrânia.

O ataque que provocou mais vítimas na capital ucraniana desde 2022 ocorreu em julho passado, em que foram mortas 31 pessoas e 171 ficaram feridas.

Em reação aos ataques, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou que se trata de "um assassinato horrível e deliberado de civis" e acusou Moscovo de preferir "continuar a matar" em vez de negociar a paz.

Já o Ministério da Defesa russo afirmou que o ataque foi executado com "armas de longo alcance e de alta precisão", incluindo mísseis hipersónicos Kinzhal e drones, contra "empresas do complexo militar-industrial e bases aéreas na Ucrânia".

"Os objetivos foram atingidos. Todos os alvos designados foram atingidos", acrescentou o ministério, sem comentar os relatos de vítimas civis.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).