Pelo menos oito civis mortos em Kiev na sequência de ataques russos

Pelo menos oito pessoas incluindo uma criança, foram mortas esta madrugada em Kiev, na sequência de ataques russos com mísseis e drones, declarou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Um balanço anterior das autoridades dava conta de quatro mortos. todas as vítimas mortais são civis.

Volodymyr Zelensky disse que há também dezenas de feridos e que ainda podem ser encontradas pessoas sob os escombros, enquanto prosseguem os esforços de salvamento.

"Estes mísseis e drones de ataque russos são uma resposta clara a todos aqueles que, durante semanas e meses, apelaram para um cessar-fogo e para uma verdadeira diplomacia no mundo. A Rússia escolhe os mísseis balísticos em vez da mesa de negociações. Escolhe continuar a matar em vez de acabar com a guerra", afirmou o Presidente ucraniano.

"Esperamos uma reação da China ao que se está a passar", exigiu o Presidente ucraniano, referindo que Moscovo tem ignorado até agora os apelos de Pequim.

O líder espera também uma reação da Hungria e de todos aqueles que "permanecem em silêncio", apesar de terem apelado à paz no passado.

Pediu ainda a aplicação de novas sanções contra a Rússia, de forma a responsabilizá-la, uma vez que "todos os prazos expiraram, dezenas de oportunidades de diplomacia foram arruinadas".

O presidente da câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko, anunciou na plataforma Telegram que, até ao momento, 38 pessoas ficaram feridas, 30 das quais tiveram de ser hospitalizadas.

A administração regional fala, por sua vez, de 45 feridos.

Entre os alvos dos ataques, Klitschko citou edifícios residenciais nas áreas de Holosiivsky e Shevchenkivsky, bem como um centro comercial no centro de Kiev.

Entretanto, o ministro do Interior, Igor Klimenko, disse na televisão que sete pessoas foram dadas como desaparecidas num bloco de apartamentos no na área de Darnitsky, o que significa que o número de mortos pode aumentar.

Kiev não foi o único alvo dos ataques russos esta noite, uma vez que na região central de Vinnytsia as autoridades regionais comunicaram um ataque a uma instalação de energia, que cortou temporariamente a eletricidade a 60.000 consumidores em 29 localidades.