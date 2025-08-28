Pelo menos 14 mortos em ataque russo a Kiev

Pelo menos 14 pessoas morreram hoje e 48 ficaram feridas em Kiev num ataque russo com drones e mísseis, indicaram as autoridades ucranianas num novo balanço.

As autoridades locais disseram esperar que os números possam aumentar, enquanto as equipas de resgate permanecem no terreno para resgatar as pessoas presas sob os escombros.

O balanço anterior dava conta de 12 mortos, incluindo três menores de 2, 14 e 17 anos, afirmou Tymur Tkachenko, chefe da administração municipal de Kiev.

Foi o primeiro grande ataque combinado russo a Kiev em semanas, numa altura em que os Estados Unidos lideram os esforços de paz.

A Força Aérea ucraniana indicou em comunicado, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP), que a Rússia disparou esta madrugada 598 drones e 31 mísseis balísticos e de cruzeiro contra a Ucrânia.

De acordo com dados preliminares, 563 drones de combate e de distração, assim como 26 mísseis, foram abatidos ou bloqueados, acrescentou a Força Aérea ucraniana.

"Estes mísseis e drones de ataque russos são uma resposta clara a todos aqueles que, durante semanas e meses, apelaram para um cessar-fogo e para uma verdadeira diplomacia no mundo. A Rússia escolhe os mísseis balísticos em vez da mesa de negociações. Escolhe continuar a matar em vez de acabar com a guerra", declarou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"A delegação da União Europeia (UE) foi severamente danificada pela onda de choque [provocada pelos bombardeamentos russos]. Esta é a verdadeira resposta de Moscovo aos esforços de paz", escreveu na rede social X a embaixadora da UE na Ucrânia, Katarina Mathernova, embaixadora da UE na Ucrânia.

Também no X, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, mostrou-se "horrorizado" e condenou a ação "deliberada" da Rússia numa "noite de ataques mortíferos" com mísseis russos contra civis e que também provocaram danos na delegação da UE.

Pelo menos 20 locais em sete distritos de Kiev foram afetados. Quase 100 edifícios foram danificados, incluindo um centro comercial no centro da cidade, e milhares de janelas foram estilhaçadas.

Os ataques russos atingiram a parte central de Kiev, uma das poucas vezes em que os ataques russos atingiram o coração da capital ucraniana desde o início da invasão em larga escala em fevereiro de 2022.

As equipas de emergência continuam a procurar sobreviventes. Pelo menos 10 pessoas foram dadas como desaparecidas, de acordo com os serviços de emergências da Ucrânia.

A operadora ferroviária ucraniana, Ukrzaliznytsia, registou danos nas infraestruturas nas regiões de Vinnytsia e Kiev, causando atrasos e obrigando os comboios a utilizar rotas alternativas.

Este é o primeiro grande ataque combinado de drones e mísseis russos a atingir Kiev desde que os Presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, respetivamente, estiveram reunidos, no início do mês, no Alasca, para discutir o fim da guerra na Ucrânia.

Embora a iniciativa diplomática para terminar a guerra tenha ganhado força logo após a reunião, surgiram poucos detalhes sobre os próximos passos.

Esta semana, Trump irritou-se com o atraso de Putin sobre uma proposta norte-americana de negociações de paz diretas com Zelensky e na sexta-feira disse que espera decidir os próximos passos dentro de duas semanas, caso não sejam agendadas negociações diretas.