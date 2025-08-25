Número de mortos devido às cheias no Paquistão sobe para 798

As chuvas das monções no noroeste do Paquistão causaram mais 10 mortes nas últimas horas, elevando o número de mortos para 798, estando previstas hoje mais chuvas.

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA), num relatório divulgado no domingo à noite, informou que as últimas 10 mortes ocorreram na província de Khyber Pakhtunkhwa (KP), no noroeste do país, entre sábado e o meio-dia de domingo.

Durante este período, 56 pessoas ficaram feridas, segundo a NDMA.

O maior número de mortes nas últimas semanas ocorreu na região montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, com 408 mortes registadas, embora tenham sido registadas mortes em todas as províncias.

Esta semana, o Departamento Meteorológico do Paquistão (PMD) alertou para a possibilidade de ocorrerem hoje chuvas fortes e deslizamentos de terra em várias partes do Paquistão.

Entretanto, a Divisão de Previsão de Inundações do Paquistão (FFD) alertou no domingo para a possibilidade de os rios Chenab e Indo atingirem níveis elevados de inundação nas próximas 24 horas.

O FFD acrescentou ainda que o rio Sutlej, na área da barragem de Ganda Singh Wala, permanecerá com níveis de inundação elevados, sujeito a fugas de reservatórios indianos.

Em Gilgit-Baltistan, um deslizamento de terras desceu sobre o canal principal do rio Ghizer na sexta-feira, criando um lago de sete quilómetros.

A NDMA indicou que o bloqueio criou uma estrutura semelhante a uma barragem, representando um risco significativo de rutura e desencadeando inundações potencialmente catastróficas. Até à data, nenhum dano foi relatado ao novo lago.

As fortes chuvas devem continuar até 10 de setembro, segundo as autoridades.

O Paquistão é um dos países mais vulneráveis do mundo a eventos climáticos extremos.

Em 2022, as chuvas e as inundações fizeram 1.700 mortos.