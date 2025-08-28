Técnico do Nacional sente o grupo "muito confiante" para ganhar ao Casa Pia

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, disse hoje acreditar num bom resultado frente ao Casa Pia, que "mantém a estabilidade da época anterior", em antevisão ao jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"A equipa tem a noção clara de que estamos num processo de crescimento e estamos muito confiantes para o próximo jogo. Foi uma semana em que estávamos feridos por não ter conseguido a vitória [frente ao Sporting], mas com muita vontade de dar passos em frente", revelou o técnico, em conferência de imprensa, sobre o duelo de sábado diante dos 'gansos'.

Ainda sem vencer no campeonato e na 'ressaca' de uma pesada derrota frente ao bicampeão nacional (4-1), o técnico, de 36 anos, referiu que o grupo de trabalho está no bom caminho, desdramatizando o atual 14.º lugar, com apenas um ponto em três jornadas.

"Para nós, o importante é chegar ao final da época e ter os objetivos concluídos. Queremos pontos, trabalhamos para conseguir pontos, e consegui-los antes da paragem seria fantástico. Contudo, a nossa preocupação é fazer evoluir a equipa", notou.

O conjunto orientado por João Pereira mantém um número significativo de jogadores, comparativamente à temporada transata, o que pode conferir uma vantagem aos lisboetas.

"O Casa Pia é uma equipa que continua o mesmo projeto do ano passado e a sua forma de jogar é muito similar, como tal, tem uma base já bem estruturada em relação ao que poderá apresentar no jogo", explicou o 'timoneiro' dos insulares.

Deivison Souza, Ivanildo Fernandes e Miguel continuam entregues ao departamento clínico e são baixas confirmadas, assim como Pablo Ruan, devido a castigo, após ter sido expulso na jornada passada.

Em sentido contrário, Motez Nourani recuperou de lesão e já treina sem limitações, podendo integrar a convocatória, juntamente com Daniel Júnior, que foi apresentado na quarta-feira como novo reforço para o meio-campo.

O Nacional, 14.° classificado, com um ponto, visita no sábado o Casa Pia, que é 10.°, com três, às 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.