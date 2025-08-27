FPF lança campanha solidária para angariação de fundos para bombeiros

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou hoje uma campanha solidária que visa a angariação de fundos para a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), "em resposta às graves consequências dos incêndios".

Em comunicado divulgado no seu site oficial, a FPF assinala que o objetivo da campanha "Portugal Conta Connosco" passa por "reconhecer e apoiar o esforço incansável dos bombeiros que, com coragem e dedicação, têm estado na linha da frente para proteger vidas humanas e bens em perigo, bem como as nossas florestas".

"Para facilitar o apoio a esta campanha, será criada uma linha telefónica de valor acrescentado para donativos - 761 200 200 - através da qual os portugueses poderão contribuir de forma simples e segura", acrescenta o organismo.

Para além das chamadas de valor acrescentado, a FPF aponta ainda o IBAN: PT50 0007 0000 0083 2726 3772 3 para a recolha de donativos.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram quatro mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, um helicóptero Super Puma e dois aviões Canadair.

Segundo dados oficiais provisórios, até 23 de agosto arderam cerca de 250 mil hectares no país, mais de 57 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.