Pelo menos 25 mortos em acidente com autocarro no Afeganistão

Pelo menos 25 pessoas morreram hoje de manhã após o capotamento de um autocarro na capital do Afeganistão, informou um responsável do governo talibã.

O acidente aconteceu ao início da manhã na região de Arghandi, em Cabul. O autocarro tinha partido do sul do Afeganistão com passageiros de Helmand e Kandahar.

"A condução imprudente causou o acidente, que também feriu 27 pessoas", disse o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qani.

Cerca de 80 pessoas morreram há menos de uma semana num acidente na província de Herat, no oeste do país.