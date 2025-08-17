Registada segunda morte de um bombeiro em acidente na Covilhã

Um segundo bombeiro do Corpo de Bombeiros da Covilhã morreu hoje na sequência do acidente de viação ocorrido naquele concelho, a caminho de um incêndio rural, de acordo com a Liga dos Bombeiros.

Fonte oficial da Liga confirmou à Lusa a morte deste segundo operacional envolvido no acidente com um veículo dos bombeiros que se deslocava para um incêndio rural no concelho do Fundão, iniciado na localidade de Quinta do Campo.

Bombeiro da Covilhã morre em acidente de viação Um bombeiro do Corpo de Bombeiros da Covilhã morreu hoje num acidente de viação quando se deslocava para um incêndio rural que deflagrou no concelho do Fundão, indicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo o Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela da Proteção Civil, o acidente aconteceu na aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, ao qual pertence também o município do Fundão.

Para o local, indicou o comando, foram mobilizados 26 operacionais, apoiados por nove veículos e um meio aéreo, incluindo meios dos Bombeiros Voluntários da Covilhã e do Fundão, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Esta é a terceira morte registada este ano nos incêndios rurais. Na sexta-feira, um ex-autarca de Vila Franca do Deão, no concelho da Guarda (e candidato nas autárquicas deste ano à presidência da freguesia), morreu no combate às chamas, aos 43 anos.