Cerca de 19 mil professores colocados nas escolas no próximo ano lectivo

Para o próximo ano letivo foram colocados nas escolas públicas 18.889 professores, dos quais 17.455 por mobilidade interna e 1.444 por contratação inicial, anunciou ontem o Ministério da Educação em comunicado.

As listas definitivas de colocação de docentes dos ensino pré-escolar, básico e secundário para o ano letivo 2025-2026, através dos concursos anuais de mobilidade interna e contratação inicial, foram publicadas hoje pela Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE).

A concurso estavam 22.051 horários completos e incompletos.

Segundo a tutela, foram atribuídos, através do concurso de mobilidade interna, horários completos a 14.304 professores e horários incompletos aos restantes 3.151.

Destes 17.455 professores de carreira com horário atribuído, 752 são docentes vinculados em Quadro de Agrupamento/Escola indicados pelos estabelecimentos de ensino "como não tendo componente letiva", 14.070 são Quadro de Zona Pedagógica e 2.633 são professores "que pretendem exercer transitoriamente funções" numa outra escola de Portugal continental.

Dos 1.444 professores colocados por contratação inicial, com contrato a termo, 1.392 obtiveram horários completos, dos quais 326 vão renovar o contrato que tinham no ano letivo passado.

O Ministério da Educação adianta que nas escolas situadas em zonas consideradas com maior carência de professores foram atribuídos, através de ambos os concursos, horários a 2.788 docentes na região de Lisboa, a 2.454 na região do Porto, a 1.436 na Península de Setúbal e a 981 no Algarve.

"Entre os grupos de recrutamento, foi no 1.º ciclo do ensino básico (4.846), na educação especial 1 (1.502) e em Português do 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário (1.234) que foram atribuídos mais horários", salienta o comunicado.

Os professores colocados através do concurso de mobilidade interna têm até terça-feira para aceitar a colocação na plataforma eletrónica SIGRHE da DGAE e deverão apresentar-se na escola em 01 de setembro.