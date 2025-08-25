Esloveno Slavko Vincic arbitra recepção do Benfica ao Fenerbahçe

O esloveno Slavko Vincic vai arbitrar na quarta-feira a receção do Benfica ao Fenerbahçe, da segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, informou hoje a UEFA.

Vincic, de 45 anos, vai ter como assistentes os compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, com o também esloveno Alen Borosak a ficar com a tarefa de videoárbitro.

O esloveno esteve recentemente num jogo dos 'encarnados', quando dirigiu a derrota com o Chelsea, por 4-1, após prolongamento, nos oitavos de final do Mundial de clubes, além de ter estado na vitória de Portugal sobre a Alemanha, por 2-1, nas meias-finais da Liga das Nações.

Antes, Vincic já tinha ajuizado mais três jogos dos 'encarnados', que terminaram todos com empates, entre os quais na visita ao Fenerbahçe (1-1), na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de 2018/19.

Além desse encontro com os turcos, Vincic esteve ainda no 'nulo' em casa do PSV Eindhoven (0-0), no play-off da principal competição europeia de 2021/22, e em casa com o Ajax (2-2), nos oitavos de final da 'Champions'.

O Benfica recebe na quarta-feira, às 20:00, o Fenerbahçe, treinado pelo português José Mourinho, na segunda mão do play-off, depois de uma igualdade a zero em Istambul.