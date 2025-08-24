Kiev diz que só usa armas ucranianas para ataques de longo alcance na Rússia
O Presidente ucraniano esclareceu hoje que a Ucrânia utiliza apenas armas de produção nacional para os seus ataques com mísseis de longo alcance na Rússia, após ter sido noticiado que Washington vetou o uso de armas suas.
"Hoje, para ser honesto, estamos a utilizar as nossas armas de longo alcance de produção nacional. E recentemente, para ser honesto, não discutimos estas questões com os Estados Unidos", disse Volodymyr Zelensky numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, em Kiev.
O The Wall Street Journal noticiou no sábado que Washington vetou o uso de armas feitas nos Estados Unidos em ataques de longo alcance em território russo feitos pela Ucrânia.
"Houve uma altura em que havia sinais diferentes [de Washington] sobre os nossos ataques de retaliação aos ataques [russos] ao setor energético", reconheceu Zelensky em declarações citadas pela agência noticiosa Ukrinform e pela agência France-Presse (AFP).
Na noite passada, as forças ucranianas utilizaram drones para atacar um terminal de gás no porto russo de Ust-Luga, no Golfo da Finlândia, bem como a refinaria de crude de Syzran, na região russa de Samara, entre outros alvos.
De acordo com uma publicação exclusiva do The Wall Street Journal, o Pentágono proibiu a utilização dos seus sistemas de mísseis táticos (ATACMS) contra alvos dentro da Rússia desde o final da primavera.
Esta decisão afeta tanto as armas de longo alcance fabricadas nos Estados Unidos como as fornecidas pelos aliados europeus que dependem da inteligência e da tecnologia americanas.