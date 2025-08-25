Venezuela envia 15 mil militares para a fronteira com a Colômbia

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, anunciou hoje o envio de 15.000 militares para região de fronteira com a Colômbia, para reforçar a segurança na zona e combater o tráfico de droga.

O ministro destacou a criação de uma "unidade de resposta rápida" e a ativação da "Zona de Paz #1" em Zulia e Táchira, onde serão utilizados drones, embarcações, aviação e outros veículos para vigiar a fronteira.

"O nosso Presidente decidiu ativar imediatamente a Zona de Paz número um, que inclui os estados de Táchira e Zulia, e ordenou um grande reforço operacional do que já existe lá, porque estamos a operar há bastante tempo com a URRA [Unidades de Reação Rápida de Combate] e com operações militares e policiais pontuais", explicou.

O "número dois" do Presidente, Nicolás Maduro, garantiu: "Devemos estar entre 70 e 80 por cento de apreensão [de drogas] que tentam passar pela Venezuela".

"Apreendemos uma quantidade extraordinária de drogas este ano, uma quantidade de drogas que ultrapassa qualquer cálculo. Eles sabem disso internamente (...). Quem tentar passar drogas pela Venezuela sabe que terá uma resposta contundente (...). A Venezuela não será território para o trânsito de drogas", sublinhou.

Além disso, o ministro revelou que a Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmantelou só neste fim de semana um estaleiro para a construção de submarinos para o tráfico de drogas no estado de Delta Amacuro.

"Capturamos alguns cidadãos colombianos, especialistas em fibra para a fabricação dessas embarcações. Eles estão a falar sobre quem os trouxe", relatou.

O ministro também se referiu à líder da oposição, María Corina Machado, que voltou a associar a planos violentos e conspirações e acusou de ter ligações com o tráfico internacional de drogas.

"O Cartel de Jalisco tem contacto com María Corina Machado, não com o Governo. Os narcotraficantes colombianos e paramilitares têm contacto com ela através de [Álvaro] Uribe e [Iván] Duque", afirmou, referindo-se a dois ex-Presidentes colombianos.