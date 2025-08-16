Autarca de Penedono diz que 90% do território verde está negro

O incêndio rural que atingiu Penedono queimou 90% da mancha verde daquele território e deixou os cerca de 3.000 habitantes, que vivem da agricultura e pecuária, sem sustento, disse à agência Lusa a presidente da do município.

"Tenho 90% ou mais do território queimado, mas pronto, não chegou a nenhuma casa pelo menos, registamos isso", adiantou à agência Lusa, às 17:25, a presidente da Câmara Municipal de Penedono, Cristina Ferreira.

A autarca do norte do distrito de Viseu acrescentou que "aquilo que era um território verde está negro, num concelho que vive da terra, da agricultura, das árvores, dos animais que ficaram sem alimento nenhum".