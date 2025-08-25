Transportes colectivos registaram 12,9 milhões de passageiros no 1.º semestre do ano

No 1.º semestre deste ano os transportes colectivos da Região transportaram um total de 12,9 milhões de passageiros. De acordo com informação hoje disponibilizada pela Direção Regional de Estatística, as carreiras urbanas transportaram 8,2 milhões de passageiros e nos interurbanos contabilizaram-se 4,6 milhões de passageiros transportados.

Segundo a mesma nota, dada a implementação de um novo sistema de bilhética, em 2024, não é possível estabelecer uma comparação em período homólogo.

Quanto ao teleférico, foram vendidos mais de 739,4 mil bilhetes a utilizadores dos teleféricos da Região, o que representa um aumento de 4,2% face ao mesmo período de 2024. Deste total, 94,3% destinaram-se a adultos, 4,0% a crianças e os restantes 1,6% a outros tipos de utilizadores (por exemplo: agricultores, residentes, estudantes, entre outros). No mesmo período, as receitas totais ascenderam a aproximadamente 10,1 milhões de euros, traduzindo um acréscimo homólogo de 14,4%. Destaca-se que, no 2.º trimestre de 2025, foram registados aumentos homólogos superiores, tanto no número de bilhetes vendidos (+4,7%) como nas receitas (+19,3%).

Transferência de registo de veículos usados aumentou

No que respeita ao registo automóvel, as Conservatórias da Região registaram, no 1.º semestre de 2025, a transferência de registo de 8.048 veículos automóveis usados, dos quais 87,5% eram ligeiros de passageiros e 11,3% ligeiros de mercadorias. Foram ainda registados 94 veículos pesados, correspondendo a cerca de 1,2% do total. Em comparação com o 1.º semestre de 2024, o número de registos aumentou em 544, o que representa um acréscimo homólogo de 7,2%. No 2.º trimestre de 2025, este indicador registou igualmente um aumento (+7,1%) face ao mesmo trimestre do ano anterior, valor muito próximo do crescimento acumulado.

A DREM refere-se ainda a dados da ACAP - Associação Automóvel de Portugal junto do Instituto de Registos e Notariado, que dão conta de que, no 1.º semestre de 2025, foram registadas 2.598 aquisições de veículos novos por residentes na Região, o que representa uma diminuição de 8,5% face ao mesmo período de 2024. Entre Abril e Junho de 2025, contabilizou-se a aquisição de 1.239 veículos, menos 256 do que no 2.º trimestre de 2024, o que corresponde a uma redução de 17,1%. Importa referir que esta variável diz respeito às aquisições de veículos por entidades residentes na RAM, incluindo empresas de rent-a-car, não reflectindo, por isso, as vendas efectuadas pelas concessionárias de automóveis a operar na Região.



Quanto a dados fornecidos pelo Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP), no 1.º semestre de 2025, foram registados 1.935 acidentes de viação com intervenção policial, o que significou um aumento de 9,6% relativamente ao mesmo semestre do ano precedente. No total, as vítimas ascenderam a 634 pessoas (mais 118 que no 1.º semestre de 2024), das quais 584 foram feridos ligeiros, 44 feridos graves e 6 vítimas mortais.