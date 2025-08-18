FC Porto e Gil Vicente tentam juntar-se ao quarteto da frente

O encontro entre o Gil Vicente o FC Porto, marcado para Barcelos, fecha hoje a segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, com as duas equipas com possibilidades de se juntarem ao quarteto da frente.

Os 'dragões' entraram na prova com um triunfo por 3-0 na receção ao Vitória de Guimarães, na estreia do italiano Francisco Farioli, com dois golos do espanhol Samu, depois do brasileiro Pepê inaugurar o marcador.

Por seu lado, o Gil Vicente, de César Peixoto, esteve também em evidência na primeira ronda, ao triunfar por 2-0 na deslocação ao reduto do Nacional, graças aos tentos de Pablo e Luís Esteves.

Desta forma, os dois clubes podem juntar-se a Sporting, o bicampeão em título, Sporting de Braga, Famalicão e Moreirense, as quatro equipas que, até agora, venceram os seus dois encontros na edição 2025/26 da I Liga.

O encontro de encerramento da segunda ronda está marcado para o Estádio Cidade de Barcelos, com início às 20:15 e arbitragem de Ricardo Baixinho, da AF Lisboa.

A prova é, provisoriamente, liderada pelo Sporting, que goleou em casa o Arouca, cedo reduzido a 10, por 6-0, no domingo, com 'bis' de Ricardo Mangas, Luis Suárez e Francisco Trincão, depois de ter vencido no reduto do Casa Pia por 2-0.

A segunda ronda ficou também marcada pela estreia do vice-campeão Benfica, que venceu por 1-0 no reduto do Estrela da Amadora, no sábado, graças a um penálti concretizado pelo grego Pavlidis e a vários falhanços dos jogadores locais.

Programa da segunda jornada:

Sexta-feira, 15 ago:

AVS - Casa Pia, 0-2

- Sábado, 16 ago:

Tondela -- Famalicão, 0-1

Vitória de Guimarães - Estoril Praia, 3-2

Estrela da Amadora -- Benfica, 0-1

- Domingo, 17 ago:

Rio Ave -- Nacional, 1-1

Alverca - Sporting de Braga, 0-3

Santa Clara - Moreirense, 0-1

Sporting -- Arouca, 6-0

- Segunda-feira, 18 ago:

Gil Vicente - FC Porto, 20:15