Vice-governador russo detido por suspeita de desvio de fundos de defesa

A polícia russa deteve hoje um vice-governador suspeito de desvio de fundos na construção de defesas na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, anunciaram as autoridades.

"Hoje de manhã, Vladimir Bazarov, vice-governador da região de Kursk, foi preso", declarou nas redes sociais o governador interino da mesma região, Alexandre Khinstein, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Khinstein disse que a detenção está relacionada com as anteriores funções de Bazarov na região de Belgorod, vizinha de Kursk, onde foi vice-governador responsável pela construção.

"De acordo com as primeiras informações, o caso estará relacionado com a construção de obras de defesa", precisou Khinstein.

Uma fonte das forças de segurança disse à agência de notícias estatal russa TASS que em causa está o desvio de mil milhões de rublos (cerca de 10,5 milhões de euros).

A verba era destinada à construção de estruturas de defesa nas zonas fronteiriças da região de Belgorod, alvo de várias incursões armadas nos últimos três anos.

Após o início do ataque contra a Ucrânia em 2022, a Rússia começou a construir estruturas defensivas na fronteira, como valas e "dentes de dragão" (estruturas de cimento em forma de pirâmide), para travar os blindados.

Apesar das defesas, Belgorod foi alvo de várias incursões armadas e Kursk sofreu uma grande ofensiva no verão de 2024, que permitiu às forças ucranianas conquistarem mais de mil quilómetros quadrados de território russo.

O exército ucraniano só foi repelido da região de Kursk em abril de 2025.

O governador de Kursk, Alexei Smirnov, foi preso na primavera por desvio fundos destinados a reforçar as fortificações na fronteira do território.

O antecessor no cargo, Roman Starovoit, que se tornou ministro dos Transportes, suicidou-se em julho.

De acordo com a imprensa russa, Starovoit era alvo de uma investigação sobre o mesmo caso.