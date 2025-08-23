México apreende 2,8 toneladas de cocaína em três operações

Militares e agentes federais mexicanos apreenderam cerca de 2,8 toneladas de cocaína em três operações distintas, no México, na fronteira com os Estados Unido e ao largo da costa do Pacífico sul, anunciaram hoje as autoridades.

Uma das operações foi em San Luis Río Colorado (noroeste), cidade vizinha do Arizona, onde as autoridades detetaram 1,3 toneladas de cocaína no teto do compartimento de carga de um camião de mercadorias.

O responsável federal pela segurança, Omar García Harfuch, anunciou, através de redes sociais, que o condutor do veículo foi detido, aguardando decisão do procurador-geral.

Noutra operação, em águas do Pacífico, ao largo do estado de Guerrero, oficiais da marinha apreenderam 900 quilos de cocaína numa embarcação e, na mesma zona costeira, mas noutra operação, encontraram 601 quilos de cocaína a bordo de um navio. Os quatro membros da tripulação foram detidos.

O México intensificou as ações contra as redes de traficantes, sob a pressão do Presidente norte-americano, Donald Trump, que ameaça o país vizinho com taxas alfandegárias se não puser fim ao tráfico de droga.

Os dois países estão a negociar um acordo de segurança, numa altura em que a imprensa norte-americana informou, no início de agosto, que Trump ordenou ao exército que atue na luta contra os cartéis latino-americanos, alguns dos quais Washington classificou como organizações terroristas.