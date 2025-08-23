Nacional, reduzido a 10, perde com o Sporting com 'hat-trick' de Pote

O Sporting deu a volta ao marcador, no Estádio da Madeira e, depois de ir para o intervalo a perder (1-0), bateu o Nacional por 4-1. Os alvinegros estiveram reduzidos a 10 jogadores desde o minuto 37, depois da expulsão de Pablo Ruan, por acumulação de cartões amarelos.

O CD Nacional entrou praticamente a ganhar, com um golo de Leo Silva, de cabeça, logos aos 3 minutos. Vantagem que durou até ao intervalo.

Na segunda parte, em vantagem numérica, o Sporting entrou em força e Pedro Gonçalves 'Pote' empatou aos 53 minutos e 'bisou' aos 76.

Em vantagem, os 'leões' continuaram a dominar o jogo e Conrad Harder, que entrou na segunda parte, dilatou a vantagem para 3-1 aos 83 minutos.

'Pote' fez o 'hat-trick', já nos descontos, fixando o resultado final em 4-1.