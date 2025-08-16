Espanha continua a combater fogos e conta com dois aviões italianos

Espanha, a entrar na terceira semana de alerta de calor, continua hoje a combater incêndios, principalmente no oeste e noroeste do país, contando com dois aviões cedidos por Itália e militares no terreno.

Castela e Leão, Galiza, Astúrias e Estremadura são agora os principais focos de incêndio.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, participou hoje numa reunião de coordenação sobre os incêndios e anunciou que, após a partida de dois aviões cisterna de água emprestados pela França, dois novos aviões cisterna italianos Canadair, fornecidos pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil - que Espanha acionou na segunda-feira -, chegaram à base aérea de Matacán (Salamanca).

"O Governo continua a trabalhar para combater os incêndios com todos os meios à sua disposição", disse o governante socialista na rede social X, enquanto a gestão dos fogos rurais alimenta o debate político a cada dia que passa.

Uma dezena de estradas permanece encerrada em todo o país, assim como a linha ferroviária entre Madrid e a Galiza.

Os serviços de emergência da Galiza enviaram mensagens de alerta para telefones, pedindo aos residentes de dezenas de cidades que se isolem.

"Se receber este alerta: mantenha a calma e leia o texto com atenção [...]. À medida que os incêndios se propagam, evite viagens desnecessárias e permaneça em ambientes fechados. Se estiver ao ar livre e não tiver onde se isolar, afaste-se das zonas afetadas", referem as mensagens.

Quase 3.500 militares da Unidade Militar de Emergência (UME), chamados a auxiliar em caso de incêndios graves, foram enviados para os vários focos de incêndio.

Castela e Leão, através do seu presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco (PP, conservador), solicitou ao Governo central o envio de mais militares.

"Perante uma situação excecional devido às condições climatéricas extremas e ao aumento dos incêndios, [...] uma resposta excecional: para além das unidades regionais e da UME, precisamos de mais efetivos do exército à disposição das regiões", pediu o líder regional.

A Estremadura fez ainda um pedido oficial de reforços a Madrid, num país onde o combate aos incêndios é, em princípio, da responsabilidade das regiões, cabendo ao Governo central intervir apenas em caso de desastre de grandes dimensões.

A região solicitou ainda a reativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, solicitando 100 camiões de bombeiros, 10 helicópteros ligeiros e 10 helicópteros anfíbios.

Hoje de manhã, 19 incêndios ativos ainda exigiam a ajuda de meios estatais, segundo o executivo nacional espanhol.

Espanha deverá permanecer em alerta de calor até segunda-feira, com as temperaturas extremas aumentaram significativamente o risco de incêndios.

Desde o início do ano, mais de 157.000 hectares foram reduzidos a cinzas, de acordo com o mapa em tempo real do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).