EUA avaliam vistos válidos de mais de 55 milhões de pessoas procurando infracções

O governo dos Estados Unidos confirmou hoje que está a rever mais de 55 milhões de vistos norte-americanos atribuídos a imigrantes, procurando possíveis infrações que possam resultar na anulação dos documentos e na deportação do país.

Um responsável do Departamento de Estado afirmou que continua "a verificação" dos vistos, que está a ser feita desde que Donald Trump regressou ao poder, em janeiro passado, e que "inclui os mais de 55 milhões de estrangeiros que atualmente possuem vistos norte-americanos válidos", sem dar, no entanto, mais detalhes sobre o prazo da investigação.

"O Departamento de Estado revoga os vistos sempre que houver indícios de uma possível inelegibilidade, como, por exemplo, indicadores de permanência vencida, atividade criminosa, ameaças à segurança pública, participação em qualquer tipo de atividade terrorista ou apoio a uma organização terrorista", acrescentou.

A mesma fonte precisou que, como parte do processo de verificação, é revista "toda a informação disponível, incluindo registos policiais ou de imigração, ou qualquer outra informação que surja após a emissão do visto e que indique uma possível inelegibilidade", de acordo com a legislação migratória em vigor.

Como parte da política migratória restritiva do governo do presidente Donald Trump, o Departamento de Estado cancelou um grande número de vistos, incluindo os de centenas de estudantes estrangeiros que participaram em protestos pró palestina e contra a ofensiva de Israel em Gaza.

Segundo aquele responsável, desde janeiro passado, o Departamento de Estado "revogou mais do dobro dos vistos, incluindo quase quatro vezes mais vistos de estudantes do que durante o mesmo período do ano passado".

No sábado, o Departamento de Estado norte-americano anunciou que suspendeu a emissão de vistos de visitante para pessoas provenientes de Gaza para rever o processo pelo qual concedeu recentemente uma "pequena quantidade" de autorizações de entradas de caráter humanitárias a partir do enclave palestiniano.