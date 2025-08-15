Trump diz que europeus estarão envolvidos nas negociações de paz

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que os líderes europeus não lhe dizem o que fazer, mas que estarão envolvidos nas negociações sobre uma possível trégua na Ucrânia com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Na cimeira de hoje com o homólogo russo, Trump tem como objetivo principal um cessar-fogo rápido entre Kiev e Moscovo.

"Não sei se será hoje, mas não estarei contente se não for hoje", avisou, em declarações aos jornalistas no avião presidencial, a caminho do Alasca.

O Presidente norte-americano sublinhou que não vai negociar em nome da Ucrânia, mas apenas garantir que as partes se sentem à mesa de negociações para acabar com os combates.

Questionado sobre o desenrolar da cimeira, disse esperar que tudo corra "muito bem" e que, caso contrário, se retirará rapidamente.

Na quarta-feira, Trump reuniu-se, de forma virtual, com líderes europeus, por iniciativa do chanceler alemão, Friedrich Merz. Participaram nas videoconferências o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, para discutir a posição comum face a Putin.

O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, explicou que Trump garantiu aos europeus que apenas Volodymyr Zelensky negociará eventuais concessões territoriais da Ucrânia, uma exigência de Moscovo que Kiev rejeita desde o início.

Trump deixou em aberto a possibilidade de uma segunda cimeira, envolvendo também Zelensky, e prometeu informar os aliados europeus sobre os resultados do diálogo desta sexta-feira com Putin.

O encontro 'cara a cara' entre Trump e Putin em Anchorage, Alasca, deverá começar às 11:30 locais (20:30 em Espanha), seguido de reuniões mais amplas entre as delegações dos dois países, terminando com uma conferência de imprensa conjunta.