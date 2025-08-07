Saturnino Sousa quer reforçar apoio às instituições desportivas do concelho de Santa Cruz

O candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, pela coligação PSD/CDS-PP, garante que, caso vença as Eleições, irá reforçar os apoios a todas as instituições desportivas do concelho.

A poucos dias do arranque do Campeonato de Portugal, Saturnino Sousa foi até à Associação Desportiva da Camacha para apontar os bons exemplos de atividades desportivas e sociais que o clube tem desenvolvido e que merecem ser apoiados com mais vigor, mesmo em termos do Campeonato de Portugal. “Iremos dar uma especial atenção a esta participação da Associação Desportiva da Camacha nesta competição nacional, porque os nossos embaixadores têm de ser devidamente apoiados e reconhecidos”, garantiu o candidato que apontou, também, como exemplo a Associação Desportiva Galomar, que no basquetebol tem representado o concelho nas competições nacionais.

A equipa candidata pela coligação Mais Santa Cruz enalteceu o clube da Camacha não só pelo desempenho desportivo, mas também pelas atividades sociais que desenvolve. Entre elas estão os campos de férias e o Camacha CUP, duas atividades que envolvem mais de um milhar de jovens todos os anos.

Saturnino Sousa promete reforçar o apoio a todas as instituições do concelho que promovam o desporto e o bem-estar social. “É com estas organizações que temos de trabalhar, para que tenhamos cada vez mais e melhores condições para a população do concelho de Santa Cruz. É tempo de avançar e nós queremos avançar com um modelo de apoios de forma clara, transparente, através de protocolos, que permita aos nossos embaixadores continuarem a ter mais e melhores condições para desempenhar esse papel, também a nível nacional”, rematou.