Saturnino Sousa propõe revisão urgente do trânsito no Santo da Serra

O candidato às Eleições Autárquicas de 12 de Outubro, pela coligação 'Mais Santa Cruz' (PSD/CDS-PP), anunciou hoje a sua intenção de reorganizar a circulação de trânsito na freguesia de Santo António da Serra.

A proposta visa "garantir melhores condições de mobilidade para os residentes e trabalhadores da localidade", que, segundo Saturnino Sousa, "têm enfrentado severos constrangimentos no seu dia-a-dia, devido a decisões relacionadas com a circulação de trânsito que consideraram apenas as actividades dinamizadas durante o fim-de-semana, como o mercado agrícola e o mercado de feiras".

Santo António da Serra “não é apenas uma freguesia de fim-de-semana, é uma freguesia de semana inteira, para as pessoas que cá moram, para as pessoas que cá trabalham, para as pessoas que precisam, por exemplo, de ir ao centro de saúde”, sublinha o cabeça-de-lista citado em nota de imprensa.

Saturnino Sousa entende que "é urgente uma revisão da circulação automóvel no centro da freguesia, com o objectivo de melhorar as condições de todos os que ali vivem e trabalham".

"O nosso compromisso com esta freguesia é o de rever imediatamente a circulação automóvel no centro da freguesia, por forma a garantir que todos aqueles que aqui vivem e trabalham tenham mais e melhores condições, sem terem o transtorno de dar voltas e mais voltas”, reforçou, frisando, ainda, que a sua proposta não se limita a uma simples alteração de tráfego, mas abrange "um plano global de melhoria da qualidade de vida na freguesia".

"É tempo de avançar com medidas que beneficiem a freguesia; é tempo de darmos mais e melhores condições à população", concluiu.