Saturnino Sousa entrega lista e promete "novo ciclo político" em Santa Cruz

O candidato da coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Saturnino Sousa, entregou hoje a sua lista no Tribunal de Santa Cruz, prometendo inaugurar uma nova era na gestão do concelho.

"Para nós, este será o primeiro momento daquilo que queremos que seja um novo ciclo político no concelho de Santa Cruz e foi para isso que aceitamos este desafio", afirmou Saturnino Sousa durante a cerimónia de entrega da candidatura, sublinhando que esta mudança passa por "mais desenvolvimento, mais progresso e melhor resposta a toda a população que ali vive".

O candidato revelou que a escolha do dia 12 de Agosto para formalizar a candidatura foi intencional, assinalando simultaneamente os dois meses que faltam para as eleições autárquicas e os 12 anos de gestão do JPP no município.

Saturnino Sousa teceu duras críticas aos 12 anos de governação do JPP em Santa Cruz. "Nos últimos doze anos, infelizmente, as coisas não se têm desenvolvido da forma como deviam – só ouvimos falar em pagamento de dívida, em heranças pesadas e coisas que ficaram mal feitas para trás – mas a verdade é que já se passaram doze anos, os primeiros quatro anos seriam supostamente para pagar a divida, os outros quatro para arrumar a casa e os quatro finais seriam de investimento e não é isso que temos assistido, em prejuízo do desenvolvimento do concelho, das pessoas e das empresas que têm casa e sede aqui no concelho", vincou.

O candidato defendeu que é fundamental que Santa Cruz volte a caminhar no sentido de se assumir "como o segundo concelho da Madeira", posição que considera que "ainda não é", necessitando para isso de "uma nova estratégia que lhe garanta evolução, desenvolvimento e progresso".

"Este é o momento de olharmos para a frente, de trazermos mais e melhor investimento para Santa Cruz, é tempo de avançarmos com as coisas que efetivamente fazem falta ao concelho, porque discursos bonitos, choraminguice e queixinhas…disso já estamos cheios", rematou Saturnino Sousa.