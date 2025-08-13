Zelensky vai reunir-se com Donald Trump através de videoconferência

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai deslocar-se hoje a Berlim para participar numa videoconferência com o Presidente norte-americano antes do encontro deste com Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia.

Uma fonte do Governo alemão disse à Agência France-Presse que o chefe de Estado da Ucrânia é esperado hoje na capital da Alemanha.

Zelensky e líderes europeus, entre os quais a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o chanceler alemão, Friedrich Merz, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o Presidente francês, Emmanuel Macron, procuram convencer Donald Trump a defender os interesses da Ucrânia na cimeira bilateral agendada para sexta-feira no Estado norte-americano do Alasca.

Trump considerou "muito respeitosa" a deslocação do homólogo russo aos Estados Unidos na sexta-feira.

Trata-se da segunda cimeira entre os dois líderes, depois do encontro de Helsínquia, em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump como chefe de Estado.

O Presidente norte-americano já afirmou ter uma "relação muito boa" com Putin, que descreveu como "inteligente", embora já tenha também descrito o Presidente russo como "louco" durante recentes ataques russos contra a Ucrânia.

Vladimir Putin elogiou a "sinceridade" de Trump no desejo de estabelecer a paz na Ucrânia.

Desde que regressou ao poder, em janeiro, o Presidente norte-americano reaproximou-se de Moscovo e do líder russo, ostracizado por vários países desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.