Renault Captur Exclusive 2018 pronto para novas aventuras

Compacto por fora, espaçoso e confortável por dentro. Este Renault Captur TCe 90 cv a gasolina, com apenas 52.500 km, oferece o equilíbrio perfeito entre um estilo moderno e urbano e a comodidade necessária para viagens longas.

O motor TCe é conhecido pela resposta suave e pela eficiência, garantindo uma condução económica sem comprometer o desempenho. A versão Exclusive distingue-se pelos acabamentos premium e equipamentos de alta qualidade, que elevam a experiência ao volante a outro nível.

No interior, o habitáculo foi desenhado para proporcionar um ambiente ergonómico e acolhedor. Os materiais usados nos acabamentos transmitem sofisticação, enquanto os bancos oferecem um conforto superior, essencial para quem passa muitas horas ao volante.

Além disso, o espaço generoso disponível tanto para o condutor como para os passageiros contribui para uma viagem agradável e relaxante, seja no dia-a-dia da ou em longos trajectos.

Este SUV combina design contemporâneo, versatilidade e economia, adaptando-se a qualquer estilo de vida e pronto para acompanhar o seu ritmo.

