Rússia e Índia defendem cooperação energética face às tarifas dos Estados Unidos

A Rússia e a Índia defenderam hoje, em Moscovo, a cooperação energética bilateral face à pressão tarifária exercida pelos Estados Unidos.

"Temos bons resultados na cooperação no setor dos hidrocarbonetos e no fornecimento de petróleo russo ao mercado indiano", afirmou o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar.

Lavrov disse que a Rússia e a Índia têm interesse "em implementar projetos conjuntos para a extração de recursos energéticos no Extremo Oriente russo e na plataforma ártica".

O ministro russo referiu que a parceria estratégica com Nova Deli "está a fortalecer-se de forma constante e progressiva".

"Existem planos promissores para organizar e aumentar o transporte de carga ao longo da Rota Marítima do Norte e muito mais", afirmou, citado pela agência de notícias EFE.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo também destacou o bom estado da cooperação militar entre os dois países, incluindo os exercícios conjuntos.

Jaishankar disse que a reunião de hoje se insere num contexto geopolítico em mudança e que o objetivo das partes é maximizar a complementaridade.

A Rússia anunciou na quarta-feira que continua a fornecer petróleo e derivados à Índia, apesar das tarifas impostas a Nova Deli pelos Estados Unidos.

"Continuamos a enviar combustível, incluindo petróleo bruto e derivados, energia e carvão metalúrgico. Vemos potencial para a exportação de gás natural liquefeito russo", disse o vice-primeiro-ministro, Denis Manturov, numa reunião da comissão intergovernamental russo-indiana em Moscovo.

Desde 07 de agosto, os Estados Unidos aumentaram em 25% as tarifas sobre produtos indianos devido às relações energéticas com Moscovo.

Está previsto que uma segunda fase entre em vigor em 27 de agosto, elevando as tarifas para 50%.

Numa tentativa de minimizar o efeito das sanções, a Rússia manifestou na quarta-feira disponibilidade para oferecer à Índia uma alternativa para as exportações indianas, caso estas sejam afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos.

De acordo com a imprensa, as refinarias estatais da Índia retomaram em meados de agosto as compras de petróleo russo após uma pausa provocada pelas tarifas norte-americanas.

Nos últimos dias, as empresas indianas terão comprado vários carregamentos de petróleo russo com entregas previstas para setembro e outubro, acrescentou a EFE.