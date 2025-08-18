Trump e Zelensky de novo juntos com promessas de cooperação

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu hoje a Donald Trump os esforços para acabar com a guerra na Ucrânia e o líder norte-americano reafirmou a vontade de organizar uma reunião a três com Vladimir Putin.

"Se tudo correr bem" hoje, poderá haver uma reunião a três, comentou Trump com Zelensky ao lado, referindo-se a uma cimeira dos presidentes da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos.

"Vamos trabalhar com a Rússia, vamos trabalhar com a Ucrânia", disse Trump, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

Zelensky também se mostrou aberto a conversas trilaterais.

"Estamos prontos para a trilateral, como disse o Presidente", afirmou.

"É um bom sinal sobre a trilateral. Acho que isso é muito bom", acrescentou o líder ucraniano.

Trump também prometeu que os Estados Unidos "estarão envolvidos" na segurança futura da Ucrânia, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Zelensky começou por agradecer a Trump o convite para a reunião de hoje e os esforços para acabar com a guerra iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022.

"Obrigado pelo convite e muito obrigado pelos seus esforços pessoais para pôr fim à matança e parar esta guerra", afirmou Zelensky na Sala Oval, perante os jornalistas.

Zelensky foi elogiado por estar vestido com uma camisa e um casaco pretos, uma mudança em relação ao tradicional traje caqui, depois de ter sido criticado por se apresentar de 't-shirt' em fevereiro, quando foi convidado a sair da Casa Branca após uma conversa azeda com Trump.

Antes de Zelensky, chegaram à Casa Branca para o encontro com Trump os presidentes da França, da Finlândia e da Comissão Europeia, os chefes dos governos da Alemanha, Reino Unido e Itália, e o secretário-geral da NATO.

A reunião em Washington foi convocada por Trump depois de se ter reunido com Vladimir Putin na sexta-feira, no Alasca, Estados Unidos.