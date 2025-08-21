Valter Rodrigues tece críticas pela não aprovação de medidas do MPT

A gratuitidade dos transportes, a alteração da lei do ruído e a melhoria da iluminação pública foram algumas das melhorias apontadas por Valter Rodrigues, do MPT, para a cidade do Funchal. “Mesmo um deputado único pode fazer a diferença”, disse o parlamentar.

Está a decorrer, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a sessão solene comemorativa do 517.º aniversário da cidade do Funchal.

Além disso, teceu críticas por não terem sido aprovadas alterações ao Alojamento Local e à taxa municipal, tal como requerido pelo MPT. Valter Rodrigues lamentou que a maioria chumbe propostas dos partidos com menor representação na Assembleia Municipal.

O deputado afirma ter apresentado propostas e apresentado soluções para os problemas apresentados pelos funchalenses.