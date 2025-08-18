Coordenador do MPT na Madeira encabeça lista ao município do Funchal

O coordenador do Movimento Partido da Terra (MPT) na Madeira, Válter Rodrigues, é o cabeça de lista do partido ao município do Funchal nas autárquicas de 12 de outubro.

Válter Rodrigues, empresário, nasceu em 30 de julho de 1981 (44 anos), tendo começado o seu percurso político no MPT em 2019. Dois anos depois, em 2021, foi eleito coordenador regional do partido.

O candidato é atualmente deputado na Assembleia Municipal do Funchal, eleito nas últimas eleições autárquicas, em 2021, pela coligação Confiança, liderada pelo PS. Também já se candidatou a várias eleições legislativas regionais.

Desta vez, o MPT candidata-se ao principal município madeirense com uma candidatura individual e acredita que será eleito, mesmo com listas próprias, argumentando com o trabalho feito pela coligação Confiança (PS/BE/PAN/MPT/PDR) nos últimos quatro anos, salientou em declarações à agência Lusa.

O cabeça de lista destacou, entre as várias medidas que propõe, a regulação do alojamento local, defendendo que é necessário fazer "mais habitação para a classe média e para as pessoas que trabalham".

"Nós temos de ter a noção de que, hoje em dia, as pessoas que trabalham não conseguem ter casa", sublinhou, propondo que a Câmara Municipal construa habitação e que a renda paga pelos munícipes sirva "de entrada" para que, ao fim de 10 anos, as pessoas possam adquirir a casa.

Válter Rodrigues destacou igualmente a necessidade de criar uma Polícia Municipal que possa fazer mais fiscalização em diversas áreas.

Melhorar a vida dos funchalenses, desde as zonas altas até ao centro da cidade, foi outra das necessidades elencadas pelo candidato.

O MPT entregou hoje as listas no Tribunal da Comarca da Madeira, o último dia do prazo para oficializar as candidaturas às autárquicas.

No Funchal, o município mais populoso da Região Autónoma da Madeira, com 108.129 habitantes (dados oficiais referentes a 2024), além do MPT, já apresentaram listas a coligação PSD/CDS-PP, PS, JPP, CDU, IL, PAN, Livre, Chega, BE e ADN.

O atual executivo camarário é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP, chefiado por Cristina Pedra, e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

Nas últimas autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.

O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.

O PS conquistou a maioria Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz.

Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava em Primeiro, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e centristas.