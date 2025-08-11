80 novos enfermeiros entraram ao serviço no SESARAM

Decorreu hoje a cerimónia de recepção aos 80 novos enfermeiros que foram contratados pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM) para colmatarem as necessidades dos vários serviços dos hospitais e centros de saúde da Região. Alguns destes profissionais já estão aa trabalho no serviço público desde o início do ano.

Na ocasião, Micaela Freitas, em declarações aos jornalistas, reconheceu que existem carências que vão além deste número, mas enfatizou, uma vez mais, a meta da contratação de 200 enfermeiros, sem apontar até quando conta o Governo Regional cumprir esse objectivo.

Além disso, a governante que tem a pasta da Saúde e Protecção Civil fez questão de realçar, várias vezes, que o rácio destes profissionais na Região é superior ao nacional e, até, ao da OCDE. “A Madeira tem o maior rácio de enfermeiros por habitante do País. Nós temos 10,5 enfermeiros por mil habitantes, portanto o valor mais elevado de Portugal”, apontou, notando a intenção de reforço das equipas, “porque nós queremos sempre prestar mais e melhores cuidados”, sustentou.

Coube a José Manuel Ornelas, na qualidade de enfermeiro director do SESARAM, destacar as mais-valias de integrar os quadros do SESARAM, que agradecer a opção dos jovens profissionais de enfermagem que vão passar por três dias de formação e integração nos vários serviços.

Reconhecendo a necessidade de actualização das tabelas salariais, cuja responsabilidade disse ser da República, o enfermeiro director realçou o facto de o SESARAM poder garantir "o melhor contrato realcional" e o "melhor salário emocional", sustentando que o projecto da instituição "é o melhor que se pode encontrar na Região".