Foi com a maré alta de música e emoção que o Porto Santo viveu esta sexta-feira, 8 de Agosto. A Praça do Barqueiro encheu-se de gente para receber Miguel Gameiro & Pólo Norte em mais uma noite das Festas de Verão.

Durante mais de uma hora, desfilaram canções que marcam a música portuguesa, desde ‘Aprender a ser feliz’ a ‘Deixa o mundo girar’. O público respondeu de pé, a cantar em coro, transformando o largo numa verdadeira sala de espectáculos ao ar livre. Os Pólo Norte, juntamente com Miguel Gameiro, proporcionaram uma verdadeira viagem sonora pelos seus 30 anos de carreira.

As Festas de Verão continuam este sábado com o Colors Pxo, evento que promete muita música, cor e energia para prolongar a celebração na ilha dourada.