Macron quer frente unida em torno de uma paz que não seja capitulação

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu hoje uma frente unida entre europeus e ucranianos em defesa de uma paz que não represente a capitulação da Ucrânia, na véspera da reunião com Donald Trump, na Casa Branca.

"A nossa vontade é apresentar uma frente unida entre europeus e ucranianos", disse o Presidente francês, acrescentando que se pretende também perguntar aos norte-americanos "até que ponto" estão dispostos a contribuir para as garantias de segurança que seriam oferecidas à Ucrânia num acordo de paz.

O chefe de Estado francês, que falava aos jornalistas na residência oficial de férias, no Fort Brégançon, sul da França, após uma reunião por videoconferência dos aliados de Kiev, assegurou que o homólogo russo, Vladimir Putin, "não quer a paz", mas sim a "capitulação" da Ucrânia.