Dois feridos após despiste de moto no Paul da Serra
Um homem e uma mulher, cuja idade não foi possível apurar, ficaram feridos esta manhã, na sequência de um despiste de moto no Paul da Serra.
As vítimas apresentavam ferimentos nos braços e nas pernas, mas estavam conscientes.
Foram assistidos pelos Bombeiros Voluntários da Calheta e transportados para o hospital.
No local estiveram nove elementos desta corporação, com duas ambulâncias e uma viatura de apoio.
