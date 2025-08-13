Dois feridos após despiste de moto no Paul da Serra

Um homem e uma mulher, cuja idade não foi possível apurar, ficaram feridos esta manhã, na sequência de um despiste de moto no Paul da Serra.

As vítimas apresentavam ferimentos nos braços e nas pernas, mas estavam conscientes.

Foram assistidos pelos Bombeiros Voluntários da Calheta e transportados para o hospital.

No local estiveram nove elementos desta corporação, com duas ambulâncias e uma viatura de apoio.