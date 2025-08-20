Ferido grave no Sabugal apresenta queimadura extensa

O homem que ficou ferido com gravidade no incêndio no Sabugal, na terça-feira, apresenta "uma queimadura extensa", estando a ser "avaliado e estabilizado" no serviço de urgência do Hospital de São João, no Porto, adiantou à Lusa fonte hospitalar.

Fonte do Hospital de São João, no Porto, referiu na terça-feira à noite que a vítima "apresenta uma queimadura extensa e encontra-se a ser avaliado e estabilizado no SU (serviço de urgência).

Um operacional da Afocelca (empresa de proteção florestal detida pelos grupos do setor da celulose Altri e Navigator), de 45 anos, ficou gravemente ferido em operações de combate ao incêndio que lavra no concelho do Sabugal, tinha referido a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"O ferido grave foi estabilizado no local pelas equipas de emergência e posteriormente transportado, pelo helicóptero do INEM, para o Hospital de São João, no Porto", acrescentou.

Segundo fonte da Afocelca, contactada pela Lusa, o funcionário integrava uma equipa de cinco elementos da empresa.

Os restantes quatro elementos sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no local por equipas do INEM.

Fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela tinha adiantado à agência Lusa que o alerta para estes feridos foi dado às 16:46, na zona de Vale da Senhora da Póvoa, localidade do município de Penamacor, na fronteira com o concelho vizinho do Sabugal.