Bombeiro ferido com gravidade na Covilhã foi para o bloco operatório

Um bombeiro do Corpo de Bombeiros da Covilhã ferido hoje com gravidade no acidente de viação ocorrido naquele concelho com uma viatura operacional, a caminho de um incêndio rural, está a ser operado, segundo a Liga dos Bombeiros.

Neste acidente morreu um bombeiro da corporação, conforme anunciou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Fonte oficial da Liga, responsável pela comunicação, referiu depois à Lusa ter recebido a confirmação de que um segundo bombeiro tinha também morrido, mas cerca das 22:20 corrigiu a informação, explicando ter recebido da Proteção Civil a indicação de que o operacional estava, a essa hora, no bloco operatório.

Este dado foi também indicado à Lusa pela ANEPC pela mesma hora.

Com a morte de um bombeiro registada hoje, sobe para dois o número de óbitos registados nesta época de incêndios rurais.