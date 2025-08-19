Mais de 100 operacionais e sete meios aéreos combatem fogo em Nisa

Um incêndio em povoamento florestal que deflagrou hoje à tarde no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, está a ser combatido por cerca de 100 operacionais apoiados por sete meios aéreos, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo deflagrou na zona de Arez, tendo o alerta sido dado às 17:52.

As chamas estão a consumir uma área de mato, pasto e sobreiros, adiantou.

Às 19:00, segundo a fonte do comando sub-regional, estavam envolvidos no combate às chamas 103 operacionais, apoiados por 25 veículos e sete meios aéreos.

A mesma fonte acrescentou que à mesma hora não havia registo de feridos nem de casas em risco.