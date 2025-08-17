Mais de 3.200 operacionais combatem fogos de maior dimensão

As nove ocorrências que motivam hoje à tarde maior preocupação no combate aos fogos estão a mobilizar 3.226 operacionais, 1.100 veículos e 13 meios aéreos, informou a Proteção Civil nacional num balanço às 14:00.

O comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, indicou no ponto de situação dos incêndios em Portugal continental que até às 12:30 de hoje foram registadas 28 ocorrências, das quais 22 tiveram início no período noturno, ou seja, entre as 00:00 e as 08:00.

"Neste momento, em todo o país, temos nove ocorrências que apresentam mais preocupação", indicou, enumerando: Trancoso (serra da Estrela), Vila Boa (Sátão), Piódão (Arganil), Candal (Lousã), Pêra do Moço (Guarda), Poiares (Freixo de Espada à Cinta), Aldeia de Santo António (Sabugal), Sortelha (Sabugal) e Vilarinho (Tarouca). Segundo o Comando Regional do Centro, os incêndios de Sátão e Trancoso uniram-se no terreno, mas a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) continua a indicar os dados de forma separada.

Segundo Mário Silvestre, "em operações em fase de resolução, conclusão e vigilância há 28 ocorrências, que estão a empenhar 703 operacionais, 216 veículos e 12 meios aéreos" no total.

Neste ponto de situação, realizado na sede da ANEPC, em Carnaxide (Oeiras, distrito de Lisboa), Mário Silvestre deixou ainda o apelo à população para ter cautela no estacionamento de veículos em zonas de incêndio, já que podem perturbar a circulação dos bombeiros.

Questionado sobre alguns relatos de problemas no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), o comandante sinalizou que houve "alguns reportes de falhas pontuais da comunicação", mas sublinhando que "à data de hoje não há reporte de anomalia na rede SIRESP".