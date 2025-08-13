Perto de 1.900 operacionais combatem os cinco fogos mais preocupantes no país

Perto de 1.900 operacionais estavam hoje, pelas 12:05, empenhados no combate aos cinco mais preocupantes incêndios em destaque na página da Proteção Civil na Internet, e que lavram em Arganil, Viseu, Vila Real, Tabuaço e Trancoso.

Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nos cinco fogos qualificados como ocorrências significativas estavam empenhados 1.871 operacionais, apoiados por 585 meios terrestres e 25 meios aéreos.

Os incêndios em Tabuaço (Viseu), Trancoso (Guarda), Sirarelhos (Vila Real) Sátão (Viseu) e Arganil (Coimbra) estavam em curso, enquanto outros dois incêndios de dimensões significativas -- Vilarinho do Monte (Macedo de Cavaleiros) e Ermidas do Sado (Santiago do Cacém) -- se encontravam em resolução, sem perigo de propagação.

O fogo que lavra na serra do Alvão, em Vila Real, em zona de declive acentuado, lavra há 12 dias. Teve início às 23:45 do dia 02 de agosto, já esteve em conclusão e sofreu duas reativações no sábado e na segunda-feira à tarde, estando ainda ativo.

O incêndio, que teve início em Sirarelhos, estava a ser combatido por 434 operacionais, 144 meios terrestres e dois meios aéreos.

Já o incêndio que deflagrou na tarde de sábado na zona de Freches, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda, mobilizava o maior número de meios, com 522 operacionais, apoiados por 168 viaturas, e seis meios aéreos.

Quanto ao fogo que lavra na freguesia de Távora e Pinheiro, no concelho em Tabuaço, distrito de Viseu, ativo desde a madrugada de segunda-feira, tinha no terreno 311 operacionais, apoiados por 94 meios terrestres e um meio aéreo.

O incêndio na zona de Piódão, em Arganil, no distrito de Coimbra, estava, por sua vez, a ser combatido por 433 operacionais, 129 meios terrestres e nove meios aéreos.

Este fogo resultou da progressão do incêndio que tinha deflagrado no domingo na Covilhã, distrito de Castelo Branco, e que já se encontra em resolução desde terça-feira de manhã.

Já o incêndio florestal na zona de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, que deflagrou na tarde de terça-feira, entrou hoje em fase de resolução, encontrando-se ainda no local 192 operacionais e 65 meios terrestres. Também em fase de resolução, estava o incêndio em Vilarinho do Monte, concelho de Macedo de Cavaleiros, onde estavam 60 operacionais e 21 meios terrestres.

No total, pelas 12:05, estavam no terreno a combater os incêndios rurais a nível nacional 2.796 operacionais, apoiados por 867 veículos e 17 meios aéreos.

O Governo estendeu a situação de alerta até final do dia de sexta-feira, devido às previsões meteorológicas, que apontam para um aumento da temperatura e risco agravado de incêndio rural.