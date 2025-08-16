Mais de 3.300 operacionais combatiam os sete maiores fogos às 08:30

Mais de 3.300 operacionais combatiam às 08:30 de hoje os sete principais incêndios no continente, com os de Arganil (Coimbra) e Satão (Viseu) a concentrarem o maior número de meios, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam no terreno a essa hora 3.374 operacionais e 1.123 meios terrestres mobilizados só para os sete maiores incêndios em curso.

O incêndio do Piódão, em Arganil, no distrito de Coimbra, que deflagrou na quarta-feira, em consequência de uma descarga elétrica de uma trovoada seca, mobilizava 989 operacionais e 335 meios terrestres, seguido do de Vila Boa, Sátão, na região de Viseu, Dão e Lafões, que teve início também na quarta-feira, e que empenhava 959 operacionais e 316 veículos.

As chamas em Frexes, Trancoso, na região das Beiras e Serra da Estrela, que eclodiram em 09 de agosto, eram combatidas por 445 operacionais e 147 meios terrestres, enquanto o incêndio que lavrava em povoamento florestal em Candal, na Lousã, no distrito de Coimbra, desde quinta-feira, mobilizava 330 operacionais e 108 meios terrestres.

O incêndio em Poiares, Freixo de Espada à Cinta, na região do Douro, com início na sexta-feira, empenhava 287 operacionais e 94 meios terrestres, ao passo que o fogo em Pêra do Moço, na Guarda, iniciado no mesmo dia, envolvia 235 operacionais e 85 veículos.

Já as chamas que consumiam mato em Aldeia de Sabugal, no Sabugal, distrito da Guarda, iniciadas na tarde de sexta-feira eram combatidas por 129 operacionais e 38 meios terrestres.

Em resolução, estavam três incêndios, em Sirarelhos, Vila Real, que teve início em 03 de agosto, que ainda mobilizava 146 operacionais e 46 meios terrestres, em Tábua e Pereiro, Tabuaço, no distrito de Viseu, que deflagrou no dia 11, com 99 operacionais e 31 meios, e ainda na Tapada do Loureiro, Portalegre, com início na quinta-feira, com 117 operacionais e 41 meios.

O estado de prontidão especial do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) mantém-se desde 11 de agosto no nível máximo de quatro, e encontram-se ativados os planos distritais de Emergência e Proteção Civil de Viseu e Coimbra, e os planos municipais de Trancoso, Oliveira do Hospital, Arganil, Aguiar da Beira, Sátão, Sernancelhe, Seia, Pampilhosa da Serra, Tábua e Góis.

A ANEPC, perante a declaração de situação de alerta em vigor, salientou para a proibição do acesso e circulação nos espaços florestais, de realização de queimadas e queimas e a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas, de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, e de trabalhos nos demais espaços rurais, bem como da utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos.