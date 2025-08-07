Oito meios aéreos e 125 operacionais mobilizados para fogo em Vila Pouca de Aguiar

Oito meios aéreos e 125 operacionais estavam mobilizados pelas 12:00 para combater um incêndio que deflagrou hoje na freguesia do Alvão, concelho de Vila Pouca de Aguiar, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo a Proteção Civil, o fogo deflagrou numa área de povoamento florestal e desenvolve-se na serra, sem colocar, até ao momento, aldeias em risco.

O alerta foi dado por volta das 10:00 e, cerca de duas horas depois, estavam mobilizados para o combate a este incêndio 125 operacionais, 33 viaturas e oito meios aéreos.

Esta freguesia está localizada no planalto da serra do Alvão.

A serra do Alvão integra os concelhos de, Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Vila Real e Mondim de Basto, tendo sido atingida nestes dois últimos concelhos por um outro incêndio que deflagrou no sábado e entrou em resolução na manhã de quarta-feira.

Em Vila Real e Mondim de Basto permanecem hoje em operações de rescaldo, consolidação e vigilância, de acordo com informação na página da Internet da Proteção Civil, 375 operacionais, com 120 viaturas e um meio aéreo.