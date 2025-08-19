Madeira ‘tremeu’ durante 40 segundos há 35 anos

Um sismo de fraca intensidade foi sentido, por poucos, na Madeira, há 35 anos. De acordo com o Observatório do Funchal do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, citado em 1990, a terra tremeu durante 40 segundos.

O sismo aconteceu pelas 18h15 e terá sido por volta do segundo 30 que registou o seu pico de intensidade. Ao DIÁRIO chegaram vários telefonemas de residentes do Norte da ilha a dar conta de que tinham sentido o abalo.

Foi registado a uma distância epicentral do Funchal de cerca de 55 quilómetros e cifrou-se nos 3 graus na escala de Richter.

Eanes de visita ao Porto Santo

Ainda na edição de 19 de Agosto de 1990, o DIÁRIO dava conta de que o general Ramalho Eanes chegaria ao Porto Santo nesse dia. O antigo Presidente da República preparava-se para gozar 14 dias de férias na ilha dourada.

Estava ainda prevista a visita de Mário Soares, que na época desempenhava as funções de Presidente da República, mas numa estadia mais curta. Seriam quatro dias de férias, na segunda quinzena de Setembro.