Mais óbitos e menos nados-vivos na Madeira em Junho deste ano

Os mais recentes dados sobre a mortalidade, natalidade e nupcialidade na Madeira, referentes a Junho de 2025, foram hoje divulgados e dão conta de um aumento de 4,9% do número de óbitos, quando comparado com Junho de 2024. No total, registaram-se 194 mortes, mais 9 do que no mesmo mês do ano passado.

"A avaliação do “excesso de mortalidade”, que compara os óbitos do mês em referência (194 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (201 óbitos, em média), mostra que houve um défice de mortalidade de 3,6%, reflectindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido quase sempre superior ao valor registado em Junho de 2025", aponta nota da Direcção Regional de Estatística.



Já quanto à natalidade, em Junho de 2025, foi averbado 1 óbito com menos de 1 ano e não se registaram fetos-mortos. Contabilizou-se um total de 122 nados-vivos, correspondendo a uma quebra de 19,2% relativamente ao mês homólogo de 2024. "O número total de nados-vivos registados nos primeiros seis meses de 2025 (794) foi inferior ao verificado no mesmo período de 2024 em 7,4% (menos 63 nados-vivos)", indica.

O saldo natural, ou seja, a diferença entre o número de nados-vivos e de óbitos, é negativo, de 72 indivíduos. Nos primeiros seis meses de 2025, o valor acumulado do saldo natural foi de -684, apresentando um agravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2024 (-417).

Em Junho de 2025 celebraram-se 136 casamentos, correspondendo a uma subida de 16,2% relativamente ao número de casamentos realizados em Junho de 2024 (mais 19 casamentos). De Janeiro a Junho, foram celebrados 524 casamentos, mais 37 (+7,6%) do que no período homólogo.

