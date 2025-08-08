Helena Leal destaca políticas do Funchal direccionadas à juventude

Na abertura do IV Encontro de Universitários da Madeira (EUMA), evento dinamizado e organizado pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados, que decorre no Museu da Electricidade – Casa da Luz, a vereadora da Câmara Municipal do Funchal, com o pelouro da Juventude, Helena Leal, destacou a importância desta iniciativa para a valorização e o envolvimento dos jovens.

"Parabéns pela organização deste grande evento, um evento de alto nível que mostra o potencial da nossa juventude e não só", começou por dizer a autarca.

A vereadora recordou que o EUMA, iniciado em 2021, "tem criado uma dinâmica verdadeiramente transformadora, que envolve todos, sem excepção, o que é fundamental em todas as áreas". Enalteceu o papel do evento como espaço de interação e partilha, "que dá voz aos nossos jovens, empoderando-os e dotando-os de ferramentas essenciais para o seu desenvolvimento, porque o conhecimento também é poder.



Sublinhando que o município é reconhecido como 'Cidade Amiga da Juventude', a autarca explicou que as políticas municipais nesta área são desenvolvidas em parceria com jovens e associações juvenis, trabalhando também de forma articulada com a Direcção Regional de Juventude e a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude.

Apoiamos o associativismo juvenil, criámos uma Divisão de Juventude para manter proximidade com os jovens do concelho e reservamos, no orçamento municipal, uma parcela significativa para esta área. É um ato de confiança e uma aposta na juventude, porque acreditamos que os jovens têm competências e são capazes de colaborar na construção de uma cidade mais desenvolvida e próspera Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal

Para a vereadora, a juventude deve ser vista não apenas como o futuro, mas como parte integrante do presente da cidade: "Queremos que o presente esteja vivo, com jovens envolvidos nas decisões que tomamos”. Lembrou ainda a criação do Conselho Municipal de Juventude como espaço de diálogo, onde se enquadram as visões e perspectivas dos mais novos, contribuindo para um Funchal "mais dinâmico, mais participativo e mais criativo".

No apoio aos estudantes e jovens profissionais, a autarca destacou programas municipais que incluem bolsas de estudo, incentivos fiscais para atrair jovens ao município, oportunidades de estágio e integração no mercado de trabalho. "Estamos sempre disponíveis para ouvir propostas e integrar tudo o que possa acrescentar à cidade", garantiu.

A vereadora reafirmou que a Câmara Municipal do Funchal estará "sempre presente e disponível para apoiar e integrar os jovens no presente e prepará-los para o futuro. Nunca deixem de acreditar que é possível acontecer. A verdadeira transformação está dentro de nós e cabe também às entidades públicas e privadas criar oportunidades. Mas, mais do que isso, é importante que cada um de vós se dê a oportunidade para que as coisas possam acontecer".

O evento reúne cerca de uma centena de jovens universitários madeirenses num espaço de partilha e debate sobre temas centrais para o presente e o futuro dos estudantes e recém-formados, como empregabilidade, inteligência artificial, comunicação e desinformação.