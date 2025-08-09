Temperatura sobe

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 9 de Agosto, na Madeira, uma pequena descida de temperatura nas terras altas da ilha e uma pequena subida da temperatura máxima na vertente sul. A previsões indicam ainda períodos de céu muito nublado, bem como possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha da Madeira, e tornando-se moderado a forte (30 a 50 km/h) nas terras altas a partir do meio da tarde, por vezes com rajadas até 70 km/h.

As temperaturas vão variar entre os 21 e os 29 ºC no Funchal e os 21 e 26 ºC no Porto Santo. O arquipélago da Madeira volta a apresentar hoje risco de exposição à radiação ultravioleta (UV), como tal, o serviço nacional meteorológico recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, camisola, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O serviço nacional meteorológico colocou a costa sul da Madeira sob aviso amarelo para tempo quente entre as 9 horas de hoje e as 21 horas de amanhã. Durante o mesmo período, as regiões montanhosas estão sob aviso laranja. Em causa está "a persistência de valores elevados [e muito elevados] da temperatura máxima".

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 23 e os 24 ºC.