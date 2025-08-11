Altas temperaturas e consumo provocam "apagão total" no Iraque

A rede elétrica do Iraque sofreu hoje um "apagão total" provocado por "um aumento recorde das temperaturas" e pela subida do consumo, que levaram à paragem de duas linhas de transmissão, anunciou o Ministério da Eletricidade iraquiano.

Embora as famílias ainda possam recorrer a geradores, a falha acontece numa altura em que o termómetro atinge os 50 graus Celsius na capital, Bagdad, e em 11 províncias do centro e sul do país.

O aumento da procura é particularmente acentuado na província de Kerbala, explicou o ministério, onde milhões de peregrinos afluem à cidade santa xiita por ocasião da importante comemoração religiosa do Arbaín.

"As nossas equipas estão atualmente mobilizadas no terreno para restabelecer progressivamente a rede nas próximas horas", indicou o Ministério da Eletricidade em comunicado.

Segundo o ministério, devido ao calor extremo e ao aumento da procura, duas linhas de transmissão pararam, "provocando uma perda súbita e acidental de mais de 6.000 megawatts" na rede, o que originou o apagão total e a paragem das centrais elétricas.

Segundo os serviços meteorológicos, a onda de calor deverá prolongar-se por mais de uma semana.

"O Iraque enfrenta atualmente ondas de calor mais intensas e frequentes" do que no século XX, disse à agência noticiosa France-Presse (AFP) o porta-voz dos serviços meteorológicos, Amer al-Jaberi, apontando as alterações climáticas e fatores humanos como causas.

Al-Jaberi sublinhou que as emissões de gases e o fumo libertado pelos geradores privados "contribuem para o aumento das temperaturas" e defendeu a criação de um "cinturão verde" em redor de Bagdad, "para que a cidade possa respirar um pouco".

A questão da eletricidade é extremamente sensível no Iraque, onde as falhas, que se agravam no verão, provocam regularmente manifestações e aumentam a frustração da população contra as elites no poder.

Em julho de 2023, um incêndio numa estação de transmissão no sul do Iraque provocou também uma falha generalizada de eletricidade.

Embora a grande maioria dos iraquianos recorra a geradores privados, esta fonte de energia nem sempre é suficiente para alimentar eletrodomésticos, nomeadamente aparelhos de ar condicionado.

Para evitar cortes, o Iraque precisa de produzir cerca de 55.000 megawatts nos picos de consumo. Este mês, e pela primeira vez, as centrais elétricas iraquianas atingiram os 28.000 megawatts.