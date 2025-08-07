Cimeira Putin-Trump deverá realizar-se na próxima semana

A Rússia e os Estados Unidos chegaram a um acordo para um encontro entre os Presidentes dos dois países que deverá realizar-se na próxima semana, anunciou hoje o Kremlin (presidência russa).

"A data aproximada foi fixada para a próxima semana, mas as partes estão a preparar-se para esta importante reunião e é difícil prever quantos dias demorarão os preparativos", disse o conselheiro presidencial Yuri Ushakov.

As duas partes também já concordaram em princípio sobre o local da cimeira, que será anunciado mais tarde, acrescentou Ushakov, citado pela agência de notícias oficial russa TASS.