Trump descreve líderes europeus como "pessoas maravilhosas"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, descreveu hoje os líderes europeus com quem deverá manter conversações sobre a Ucrânia como "pessoas maravilhosas", dois dias antes do encontro com o homólogo russo, Vladimir Putin.

"Vou falar com os líderes europeus daqui a pouco. São pessoas maravilhosas que querem chegar a um acordo", escreveu Trump nas redes sociais, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Trump vai participar hoje com líderes europeus e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa videoconferência convocada pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, para tentar pressionar o Presidente norte-americano a levar as posições de Kiev e europeias à cimeira com Putin, na sexta-feira.