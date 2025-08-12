Putin actualiza líder norte-coreano sobre encontro com Trump e agradece apoio

O Presidente russo atualizou hoje o líder da Coreia do Norte sobre os preparativos para a próxima cimeira com o Presidente norte-americano e agradeceu o apoio norte-coreano na guerra na Ucrânia.

Vladimir Putin "partilhou informações com [o líder norte-coreano] Kim Jong-un no contexto das próximas negociações com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump", de acordo com uma nota da presidência russa (Kremlin).

Antes do encontro com Putin, na sexta-feira, no Alasca, Trump já indicou que em cima da mesa deverá constar uma proposta de troca de territórios, numa tentativa de colocar fim ao conflito iniciado em fevereiro de 2022.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, indicou que as autoridades norte-americanas transmitiram que Moscovo pretende os restantes nove mil quilómetros quadrados de Donetsk, ainda sob controlo das forças de Kiev e correspondentes à região onde se travam os combates mais intensos do conflito.

Hoje, o Presidente ucraniano, que não foi convidado para se juntar à reunião de Trump e Putin, referiu-se à cimeira no Alasca como "uma vitória" para o Kremlin.

Putin aproveitou o contacto com Kim para "valorizar muito" o apoio de Pyongyang na guerra com a Ucrânia, com o envio de tropas para participar na expulsão do exército ucraniano da região fronteiriça de Kursk, e elogiou "a coragem, o heroísmo e a abnegação" dos soldados norte-coreanos, de acordo com uma nota publicada na plataforma Telegram.

A Coreia do Norte tem fornecido efetivos militares, armamento e munições para o esforço de guerra russo na Ucrânia, desencadeado com a invasão de há três anos e meio.

Além de milhares de soldados envolvidos em operações de combate, particularmente na região russa de Kursk, Pyongyang forneceu grandes quantidades de projéteis de artilharia, foguetes e mísseis balísticos, segundo o centro de investigação norte-americano Atlantic Council.

Em troca deste apoio, a Coreia do Norte está a receber de Moscovo apoio alimentar, energia e tecnologia militar, o que poderá ajudar a modernizar as forças armadas, incluindo os programas nuclear e de mísseis, adiantou a mesma fonte.

Na conversa, o Presidente russo felicitou ainda o líder norte-coreano pelo próximo feriado do país, na sexta-feira: o 80.º aniversário da "libertação da Coreia do colonialismo japonês".

O líder comunista norte-coreano observou que esta celebração "é partilhada", referindo-se ao papel desempenhado pelo Exército Vermelho russo na luta contra os japoneses.

"Ambas as partes confirmaram o compromisso com o desenvolvimento futuro de relações de amizade, boa vizinhança e cooperação em todas as áreas, no âmbito do acordo de cooperação estratégica assinado em Pyongyang a 19 de julho de 2024", que inclui apoio militar em caso de agressão estrangeira, afirmou o Kremlin.

A presidência russa concluiu que ambos os líderes "concordaram em manter contactos futuros".